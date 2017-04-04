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    Теракт в Петербурге: люди несут цветы к посольству РФ в Киеве

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    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Украинское фото
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Украинское фото
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
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