Березюк о теракте в Петербурге: мы должны готовиться к худшему

Любая нестабильность в России может повлиять на ситуацию в Украине, заявил лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк, комментируя теракт в метро в Санкт-Петербурге.

"Это не просто теракт, это не просто погибли люди, это теракт в стране — нашего врага, который оккупировал наши территории", — заявил Березюк в эфире телеканала NewsOne.

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Также он отметил, что на данный момент неизвестно, является ли происшествие "терактом врагов российского режима или терактом самого российского режима против своих людей".

"Одно и второе вызывает нестабильность в государстве, и мы должны быть очень осторожными и готовиться к худшему, быть всегда готовы, что враг может и нас атаковать", — подчеркнул нардеп.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 были ранены.