Песков: взрыв в метро Петербурга пока нельзя называть терактом

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Признаки теракта в метро Санкт-Петербурга налицо, но с юридической точки зрения называть произошедшее терактом нельзя, потому что следствие должно проверить все версии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все признаки теракта на лицо, но следствие обязано рассматривать абсолютно все версии", — сказал Песков.

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"С юридической точки зрения (называть терактом) пока нельзя, потому что по мере того, как версии будут отсеиваться, следственные органы смогут однозначно сказать, что это теракт. Признаки теракта на лицо. Но существует определенный порядок следствия", — отметил он.

Также, отвечая на вопрос о всероссийском трауре, он заявил, что траур объявлен в Санкт-Петербурге. "Траур в Санкт-Петербурге", — сказал он.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, еще 45 были ранены.