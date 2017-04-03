Путин прибыл на место взрыва в Санкт-Петербурге и возложил цветы

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва в вагоне поезда.

Ранее Путин провел в управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу совещание по взрыву в метро.

"Владимир Путин прибыли к входу станции метро "Технологический институт", где возложил цветы в память о погибших в результате сегодняшнего взрыва в метро", — сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Он отметил, что там сегодня образовалось стихийное памятное место, куда петербуржцы приносят цветы и свечи.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, еще 45 были ранены.