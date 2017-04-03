Путин прокомментировал взрывы в метро Петербурга

"Хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб. С директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло", — заявил Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, комментируя взрывы в метро Санкт-Петербурга.

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Взрывы в санкт-петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт". Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте. По предварительным данным, в результате взрывов погибли десять человек.