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    Геращенко о теракте в РФ: мы, украинцы, как никто знаем, как это больно

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (35)

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    Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады Украины, выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

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    "Искренние соболезнования семьям погибших и пожелание скорейшего выздоровления всем раненным и пострадавшим в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Мы, украинцы, как никто знаем, как это больно — терять близких и не желаем этого никому", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    РИА Новости
    Теракт в метро Санкт-Петербурга. Инфографика

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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