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    Теракт в Санкт-Петербурге: обнародовано фото второго подозреваемого

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (39)

    (обновлено: )51311
    По подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга в розыск объявлены два человека. По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, еще 45 были ранены.
    Взрыв в метро
    STR / AFP

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российские СМИ обнародовали фото второго предполагаемого подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурге.

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    "Этот человек, как полагают в спецслужбах, мог заложить второе взрывное устройство в петербургском метрополитене, на станции "Площадь Восстания". Бомбу, к счастью, удалось своевременно обнаружить и обезвредить", — говорится в сообщении российского "5 канала".

    5-tv.ru
    Второй подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге

    Ранее сообщалось, что по подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга в розыск объявлены два человека.

    5-tv.ru
    Второй подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

    По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, еще 45 были ранены. 

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