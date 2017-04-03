Теракт в Санкт-Петербурге: обнародовано фото второго подозреваемого

STR / AFP

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российские СМИ обнародовали фото второго предполагаемого подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурге.

Читайте также — Корнейчук: Порошенко намекнул Трампу, что Украина может "уйти"

"Этот человек, как полагают в спецслужбах, мог заложить второе взрывное устройство в петербургском метрополитене, на станции "Площадь Восстания". Бомбу, к счастью, удалось своевременно обнаружить и обезвредить", — говорится в сообщении российского "5 канала".

5-tv.ru Второй подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что по подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга в розыск объявлены два человека.

5-tv.ru Второй подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, еще 45 были ранены.