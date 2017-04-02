наверх
02.04.201705:55
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Спецслужбы Британии предупредили о риске терактов в аэропортах и на АЭС - СМИ

    Тема:

    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (54)

    3
    Британская разведка полагает, что террористическая группировка ИГ и другие радикальные движения могли разработать пути установки взрывчатых материалов в ноутбуки и мобильные телефоны так, чтобы они могли остаться незамеченными при досмотре.
    Полиция Британии
    REUTERS Stefan Wermuth

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Спецслужбы Великобритании выпустили несколько предупреждений о том, что террористы могли найти способы обхода систем безопасности, в связи с чем британские аэропорты и АЭС обязали усилить защиту от террористической угрозы, пишет газета Telegraph.

    Теракт в Лондоне. Полиция на месте происшествия
    @BBCNews
    Теракт в Лондоне совершил британец, ответственность взяло ИГ

    Британская разведка полагает, что террористическая группировка ИГ и другие радикальные движения могли разработать пути установки взрывчатых материалов в ноутбуки и мобильные телефоны так, чтобы они могли остаться незамеченными при досмотре. В связи с этим возникли опасения, что боевики могут использовать свои технологии в аэропортах Европы и США.

    Также высказываются предположения, что хакеры предпринимали попытки обойти компьютерную защиту АЭС. Чиновники предупредили, что террористы и шпионы пытаются использовать уязвимости в защитных системах станций. Министр энергетики Великобритании Джесси Норман заявил изданию, что АЭС должны гарантировать устойчивость к возрастающим киберугрозам.

    "Правительство полностью привержено защите Великобритании от киберугроз, вложив 1,9 миллиарда фунтов в трансформацию кибербезопасности в этой стране", — отметил он.

    Американская разведка также предупреждала о возможных новых "разработках" радикальных группировок, которые могут быть применены для обхода систем безопасности в аэропортах. Эксперты ФБР проверили, как можно спрятать взрывчатку в аккумуляторном отсеке ноутбука, чтобы он при этом оставался включенным.

    Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации