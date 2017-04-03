Корнейчук: Порошенко намекнул Трампу, что Украина может "уйти"

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РИА Новости Украина

Санкции США против Российской Федерации будут действовать до возвращения Крыма Украине и выполнения Россией минских соглашений, заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время заседания Комиссии НАТО-Украина.

Выступление Тиллерсона в канун его визита в Москву прокомментировал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"1) Заявления о санкциях против России до момента возвращения Крыма Украине – это сигнал о том, что никакого официального потепления отношений между Вашингтоном и Москвой не будет. А Трамп проиграл "ястребам" в США.

2) Слова о российской агрессии в Украине – это прямой мессидж, подтверждающий, что США не собираются выступать официальным участником Минского процесса. REUTERS Jason lee Дональд Трамп и Си Цзиньпин: накануне исторической встречи

Тут важно отметить, что Тиллерсон повторил слова Трампа на недавней встрече с Меркель о важной роли Германии и Франции в выполнении минских договоренностей. То есть – Вашингтон вновь официально переложил на Европу урегулирование войны на Донбассе. Дескать, это демократы продавливали АТО в Украине, а республиканцы не хотят нести ответственность за "папередников".

3) Во время встречи Тиллерсона-Лаврова в Москве нам не стоит ожидать принятия каких-либо кардинальный решений.

Остается вопрос: будет ли влиять Вашингтон на Киев для выполнения "Минска" кулуарно? Возможно. Недаром рассмотрение выделения транша МВФ появилось в повестке фонда только после того, как Порошенко начал делать шаги в сторону Москвы.

С другой стороны, похоже, в Киеве также начали менять свою стратегию поведения. Поняв, что Вашингтон больше не намерен официально прикрывать Украину, а Порошенко – не рассматривается как "рука США", Банковая начала через Лукашенко и Меркель заигрывать с Путиным. Плюс – резко исчезла антироссийская истерия у представителей власти и общество тестируют вбросами "ну, ведь надо договариваться с Путиным..".

Тем самым, Порошенко показывает Трампу, что Украина может и выйти из орбиты американского влияния…", — написал Корнейчук.