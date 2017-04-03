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    СК РФ квалифицировал взрыв в метро Петербурга как теракт

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (27)

    (обновлено: )17901
    Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии происшествия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
    Взрыв в метро
    STR / AFP

    Путин прокомментировал взрывы в метро Петербурга. Видео
    Канал "Радио Свобода" на Youtube
    Путин прокомментировал взрывы в метро Петербурга
    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Уголовное дело о теракте возбуждено после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    "Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия", — сказала Петренко.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы, заявил Национальный антитеррористический комитет.

    Смотрите также: Пострадавшие при взрыве в метро Петербурга

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