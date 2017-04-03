СК РФ квалифицировал взрыв в метро Петербурга как теракт

STR / AFP

Канал "Радио Свобода" на Youtube Путин прокомментировал взрывы в метро Петербурга Уголовное дело о теракте возбуждено после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия", — сказала Петренко.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы, заявил Национальный антитеррористический комитет.

Смотрите также: Пострадавшие при взрыве в метро Петербурга