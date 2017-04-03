Для СБУ дело чести найти тех, кто совершил теракт в Мариуполе

"Для Службы безопасности Украины дело чести найти тех, кто совершил теракт против нашего сотрудника", — сказал глава СБУ.

Основная версия — убийство полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша связано с его профессиональной деятельностью.

"У нас есть версии, у нас есть подозреваемые", — подчеркнул глава спецслужбы.

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По словам Грицака, Александр был одним из лучших контрразведчиков в Украине.

"Когда мы доложили президенту о заслугах этого полковника, он принял однозначное решение — наградить Хараберюша орденом "За мужество" первой степени, — подчеркнул глава СБУ. Награду вручили отцу Александра. Соответствующий указ глава государства подписал 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.