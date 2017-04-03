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    Число жертв и пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге увеличилось

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (35)

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    В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге по уточненным данным погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov

    МОСКВА, 3 апр — РИА Новости Украина. В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, еще 45 пострадавших находятся в больнице, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета РФ (НАК).

    Теракт в метро Санкт-Петербурга. Инфографика
    РИА Новости
    Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    "В результате взрыва по уточненным данным погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. Специалистами Министерства здравоохранения предприняты меры по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим в результате взрыва, а также членам их семей", — говорится в сообщении.

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    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

    СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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    Взрыв в метро
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