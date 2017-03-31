Обнародованы секретные фото Пентагона, сделанные в день теракта 9/11

Федеральное бюро расследований США обнародовало снимки Пентагона, сделанные через несколько часов после теракта 11 сентября 2001 года.

На кадрах запечатлены обломки самолета, работа пожарных и разрушенные здания.

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Атака 11 сентября – это первое иностранное вторжение в США за последние почти два столетия. В знаменитые небоскребы Нью-Йорка врезались два самолета гражданской авиации, которые были захвачены террористами-смертниками из "Аль-Каиды". Еще один самолет террористы направляли на штаб-квартиру Пентагона, но он упал, не долетев до цели. Все пассажиры и экипаж самолета погибли.