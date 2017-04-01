В Лондоне освободили всех задержанных в рамках расследования теракта

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Лондонская полиция освободила 12 человек, которые были задержаны в рамках расследования теракта в британской столице. Об этом сообщает Скотланд-Ярд.

Читайте также: Психолог Садовский о природе агрессии личности и общества

"Все, кто был арестован в связи с террористической атакой в Вестминстере в среду 22 марта, были освобождены без последующих действий", — отмечается в сообщении.

В частности, освобожден 30-летний мужчина, который был задержан в Бирмингеме по подозрению в подготовке теракта. Остальные 11 человек, которые ранее также были арестованы в ходе расследования теракта, тоже отпущены, отметили в полиции.

Лондонский теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.