О чем пишут в мире: лондонский террорист, война двух Франсуа

РИА Новости Украина

Лондонский террорист. Ведущие зарубежные СМИ (Telegraph, New York Times, Guardian, Washington Post, Spiegel и другие) пишут о новых подробностях расследования теракта в Лондоне.

"Скотланд-Ярд" в четверг назвал имя предполагаемого преступника — 52-летнего выходца из графства Кент Халида Масуда. Полиция сообщила, что Масуд был известен правоохранительным органам и ранее был судим за нападения, причинение тяжких телесных повреждений, владение оружием и нарушения общественного порядка.

Многие издания подмечают, что Масуд также имел множество прозвищ. Как сообщила полиция, злоумышленник действовал в одиночку и ранее уже попадал в поле зрения полиции и контрразведки Mи-5 в связи с экстремистской деятельностью. Газета WP приводит комментарии соседей Масуда, который проживал вместе со своей семьей в Бирмингеме.

"Я сразу узнала его, когда увидела фото, где он лежит на каталке скорой помощи", — рассказала его соседка.

Речь идет о попавшем в СМИ фото, на котором Масуд запечатлен после того, как он получил фатальный выстрел от полицейского. По словам соседки, Масуд жил с женой и по меньшей мере двумя детьми – мальчиком и девочкой. Иногда она видела, как он играет с детьми в саду.

"Они были обыкновенной семьей. Никогда бы не подумала, что он как-то связан с терроризмом", — добавила она.

Число жертв террористического акта в Лондоне достигло четырех человек. Всего в результате теракта были ранены 29 человек.

Убийство экс-депутата ГД РФ Вороненкова. Внимание западных СМИ (Washington Post, Guardian, Foreign Policy, Daily Mail, Chicago Tribune, Huffington Post) привлекло убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого в четверг застрелили в центре Киева.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. В России в отъезде Вороненкова видели попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Как рассказал Guardian бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, Вороненков просил украинские службы безопасности обеспечить ему защиту, так как он стал получать угрозы.

"Если честно, я думал, что у него небольшая паранойя", — сказал Пономарев.

Он добавил, что в последнее время говорил с Вороненковым каждый день и должен был встретиться с ним в четверг утром. Газета отмечает, что после этой встречи Вороненков должен был отправиться на дачу показаний в деле против экс-президента Украины Виктора Януковича.

Убийство Вороненкова президент Украины Петр Порошенко навал "актом государственного терроризма со стороны России". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Порошенко о причастности России к убийству Вороненкова не подкреплены никакими экспертными выводами.

Война двух Франсуа. Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон и ранее жестко отзывался о действующих властях, обвиняя их в травле и дискредитации, результатом которых стало расследование, открытое в отношении экс-премьера.

В четверг вечером противостояние между кандидатом и Елисейским дворцом вышло на новый уровень, отмечают издания Monde, Figaro и другие, освещавшие выступление Фийона в эфире одного из национальных телеканалов. Экс-премьер заявил, что ни один из глав страны в обозримом прошлом не заходил так далеко в беззаконии как Олланд и призвал открыть расследование в отношении самого президента, которого он обвиняет в создании тайного отдела полиции и вмешательстве в правосудие.

Администрация Олланда отреагировала немедленно, назвав слова Фийона "лживыми предположениями". Масла в огонь подлил один из авторов книги о французском МВД, на содержание которой Фийон ссылался, выстраивая обвинения. Журналист Дидье Асу заявил, что книга не содержит материалов, позволяющих делать подобные выводы. Он сравнил Фийона с человеком "на краю пропасти", который все же стремится нанести удар.

Бывший премьер в ходе телеэфира также отверг ряд обвинений в свой собственный адрес. В частности, он назвал "постыдной ложью" информацию о деньгах, якобы полученных им за организацию встречи ливанского бизнесмена с президентом РФ. Также Фийон заявил, что не получал смс-сообщений с советами от своей команды в ходе теледебатов, как об этом сообщали СМИ.

Касаясь скандала с подаренными костюмами, стоившими ему дополнительного пункта в следственном досье, Фийон признал свою ошибку, но отметил, что уже вернул дорогостоящую одежду назад.

"Женщина из Темзы" оказалась архитектором из Румынии. Среди многочисленных новостных "молний" в связи с терактом на Вестминстерском мосту через Темзу на лентах агентств появилось сообщение о женщине, которую спасатели подняли из реки. Газета Times сообщает, что речь идет о 31-летней женщине-архитекторе из Румынии по имени Андреа Кристя.

Пострадавшей, которая находилась в критическом состоянии, оказали экстренную помощь прямо на набережной и отправили в больницу, где ей была сделана операция. Хотя состояние женщины незначительно улучшилось, ее жизнь продолжает оставаться в опасности, отмечает издание.

Гражданка Румынии вместе со своим женихом приехала в Лондон из черноморского города Констанцы в кратковременный отпуск. Пара направлялась к колесу обозрения London Eye, когда террорист за рулем джипа начал таранить прохожих пешеходов. Жених девушки, получивший травму ноги, сразу после нападения начал обзванивать друзей, в отчаянии сообщая, что не может найти свою невесту.

Пока остается неясным, как женщина очутилась в Темзе: она могла прыгнуть в реку сама, спасаясь от автомобиля, или упала туда в результате удара. Источники в румынском посольстве сообщили, что учитывая характер травм, следует предполагать, что пострадавшую сшиб автомобиль. Всего в результате теракта в центре Лондона рядом с британским парламентом погибли четыре человека и несколько десятков были ранены.

Возвращение Gorillaz. Британские СМИ обсуждают возвращение виртуальной рок-группы Gorillaz, которая после шестилетнего молчания объявила о выходе нового альбома.

Экспериментальный проект, состоящий из четырех анимационных участников, уже после дебюта в 2001 завоевала мировую популярность, что позволило коллективу войти в Книгу рекордов Гиннеса как "Самая успешная виртуальная группа".

Как сообщает газета Daily Mail, релиз альбома под названием Humanz состоится 28 апреля. Отмечается, что почти в каждом треке нового сборника будут участвовать приглашенные звезды, включая хип-хоп трио De La Soul и исполнительницу музыки в жанре ритм-энд-блюз Мэвис Стэплс.

Таблоид Sun также сообщает об участии в проекте певицы Грейс Джонс. В преддверии релиза группа выпустила ролик на одну из песен альбома. СМИ пишут, что композиция Saturnz Barz объединяет рок, хип-хоп и реггей в сочетании с психоделическим видеорядом по мотивам произведений научной фантастики.