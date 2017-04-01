Психолог Садовский о природе агрессии личности и общества

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Практически каждый день приносит в жизнь украинцев все новые испытания. Надежды на светлое будущее, которое вот-вот должно было наступить, рухнули: цены растут, доходы падают, а государство диктует новые правила жизни и беззастенчиво вторгается в личное пространство. Это может нравиться или нет, но в Украине сформулирована новая национальная идея, и она навязывается. Как быть тем, кто не вписывается в эти навязываемые критерии, как оставаться цельным человеком в урагане кризиса в интервью РИА Новости Украина рассказал психолог Юрий Садовский.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Психолог Юрий Садовский

Сегодня в украинском обществе одинаково сильны тенденции к агрессии и депрессии. Чем это можно объяснить и каковы последствия?

— Что агрессия, что депрессия возникают в длительной ситуации, неопределенной в плане перспектив и прогнозов. Депрессивная реакция – это реакция на отсутствие перспектив. Как только человек теряет перспективы и не может их нащупать в обозримом будущем, даже не может прогнозировать появление этих перспектив, у него возникает депрессивный фон. Это нормально. А агрессия — уже какой-то рывок отчаяния. Когда у человека нет конструктивной поведенческой модели, нет каких-то ожиданий, надежд на то, что понятным образом в лучшую сторону изменится настоящее, он может потерять ориентиры. То есть что такое агрессия? Это какие-то низменные проявления, когда нравственно-этический кодекс уже не управляет, не может управлять, поведением человека. Человек скатывается к реакциям. А на агрессивную реакцию есть какое-то количество людей, которое обязательно соскользнет к агрессии. В любом обществе есть люди, которые могут себя удержать и контролировать, а есть люди, которые этому не обучены.

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То есть ничего странного в этом нет?

— Абсолютно ничего странного. Смотрим, в каким случаях проявляется агрессия. Либо это перенапряжение страха, и человек срывается, уже не в силах терпеть это напряжение. Собственно, это главный, наверное, момент. Либо же таким образом человек пытается "вытребовать" у мира, у общества, у социума какие-то блага или какие-то привилегии. Собственно, и все.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Психолог Юрий Садовский

Сейчас агрессия становится аргументом в споре. Множество людей не может вести дискуссию, аргументировать свою позицию, и мы видим проявление агрессии.

— Вот вы все и сказали. Когда включаются необузданные, организмические моторные реакции, когда человек не состоятелен в слове: у него словом не получилось, а он еще жив. И он терпеть это дальше не может, он начинает размахивать руками, он начинает бросаться какими-то штампами, к культуре диалога не имеющими никакого отношения, и его совершенно это не смущает, потому что критика уже разрушена. Здесь он абсолютно попадает в эмоциональный вихрь. Если это не промыслительное, простроенное действие, которое продуманно и имеет конечный понятный результат, то мы имеем дело со вспышкой, произошедшей эмоциональном срыве, когда эмоции вышли за тот рабочий диапазон, который не разрушает деятельность. Мы все — живые люди, и у нас есть какой-то эмоциональный диапазон, который деятельность не разрушает. А если не удержать эмоции в этом диапазоне, то тогда происходит безобразие.

Сейчас, так или иначе, каждый из нас сталкивается с определенными ограничениями: нам запрещают кино, телевидение, книги, язык, много отнимают, ничего не дают взамен. Какая естественная реакция на такое навязывание у человека? Есть какие-то компенсаторные механизмы?

— Компенсаторный механизм – это сползание к конформности, когда человек, дабы сохраниться, принимает те условия, которые ему навязывают. Таких людей много. Действительно, каждый раз, рассматривая какой-то культурный срез, мы видим, что людей, потрудившихся ради своей собственной культуры, всегда меньше, чем всех остальных. И люди, которые себя уважают, себя воспитывают, себя формируют, которым не все равно, какими они будут и как они будут жить, вот эти люди сдаваться не станут и у них всегда есть какая-то собственная модель движения в тех условиях, которые им предлагаются. Те же, кто по каким-то причинам до такой культуры самообразования не дотянулся, уязвимы, они быстро оказываются в ситуации без выбора и, для того чтобы уцелеть, вынуждены принимать навязанные правила поведения. Так всегда было и сейчас это же происходит. Ничего здесь удивительного нет.

А пожелать можно нормальному человеку — чтобы он себя уважал, раз, и чтобы он был собой. А быть собой – это достаточно высокое искусство, потому что быть собой – это сильно крепко отличается от удерживать или быть носителем какого-то образа. Быть носителем образа – это значит временно зависнуть в развитии. И на то время, пока ты вот этот образ носишь, у тебя развития фактически по вертикали нет. Ты можешь дооснащаться какими-то техническими навыками, но более зрелой личностью ты не становишься, то есть, прогрессируя как личность, человек всегда переходит из одного образа в другой. Это нормально. Но это особая требовательность к себе, особое понимание жизни. Понимание жизни как цепочки, как непрерывного развития, горения, скажем, в этом развитии, когда человеку не все равно, он живет или переваливается тупо изо дня в день. Это всегда сложнее, чем просто есть и спать. Поэтому людей культуры, людей духовной культуры всегда меньше, в каждом обществе их меньше, чем всех остальных. Так что защищены они по-разному.

От чего защищены?

— От каких-то пагубных влияний, суггестивных, от влияния какого-то насилия над личностью. Одного можно убить, но его невозможно переделать и заставить прогнуться. Из этого строится пантеон героев в народе, в обществе, из тех людей, которые не сломались под воздействием агрессивной среды, под воздействием каких-то очень мощных агрессивных факторов. Но этим людям советовать не надо, они и так понимают: я такой, у меня есть свое понимание, как жить, и я намерен жить, а если вы мне запрещаете жить, не получится это у вас. Свободный человек здесь неуязвим. Его можно покалечить физически, но с ним ничего невозможно сделать в плане духовном и в плане качества его жизни.

Но ведь таких людей единицы. Что можно посоветовать остальным?

— Глядите на тех, кто достоин. Сегодняшняя ситуация — это история про то, как под воздействием факторов, не совместимых с нормальной человеческой жизнью, жить дальше. Вариантов всего два – либо прогнуться, либо нет. Просто, но очень сложно к исполнению. А по сути, если ты согласен с тем, что тебя запретили, тебе сказали: не будь собой, и ты готов жить в таком формате, тогда непонятно, кто ты? Но у тебя есть, по крайней мере, модель, ты эту модель уже нащупал — ты будешь мимикрировать, ты будешь абсолютно пластичным, податливым под любые условия.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Психолог Юрий Садовский

Инстинкт выживания?

— Совершенно верно. И к сожалению, это может длиться бесконечно долго. Если обеспечение физической жизни, физиологической жизни не прерывается, то человек может достаточно долго жить в условиях отсутствия развития.

Насколько общество вообще, и человек, в частности, нуждается в постановке глобальных целей?

— Глобальные цели… смотря, что мы имеем в виду под этим. Дело в том, что, по хорошему, у человека должны быть высокие цели и высокие смыслы. Иначе, опять же, он не разворачивается полноценно, как человек. Как существо — да. Как организм — да. Но как личность — не получается. Обязательно человеку то и дело выкладывать перед собой новые жизненные смыслы, с учетом того опыта, той мудрости, которую он уже набрал. Потому что так мы устроены, что мы живем этапами. Мы то и дело исчерпываем смыслы, выложенные на предыдущем этапе жизни, и обязательно должны выложить новые, более емкие. Потому что принцип развития предполагает то, что следующие смыслы будут более емкими, чем предыдущие. Если этого не происходит, у человека начинается кризисный период, когда он очень уязвим и, его настроение является неустойчивым, и жить ему, в общем-то, неполноценно. Он не понимает почему, иногда ссылается, наверное, на какие-то болезни, на предпосылки. Хотя на самом деле, если приглядеться повнимательнее, просто предыдущие смыслы он исчерпал, а сегодняшняя жизнь его не устраивает по качеству. Ему обязательно выложить новые смыслы, обязательно. Тогда снова крылья у него прорастают, он воодушевляется и живет дальше. Ну, так мы устроены — непременный ступенчатый путь развития нам предложен. И нам бы об этом помнить, и то и дело ревизию каких-то смыслов и ценностей вчерашних производить, чтобы сориентироваться: я полноценно вообще сегодня живу или по инерции уже? Если полноценно, то меня моя жизнь устраивает по полноте и по насыщенности, по содержанию. Я тогда живу. А есть ли у меня при этом глобальные какие-то цели? Ну, могут быть. Ну, наверное, думаю, не обязательно. Смотря, что мы понимаем под глобальными.

(Продолжение следует)