Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в Лондоне - полиция

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Бирмингеме задержан еще один подозреваемый в рамках расследования теракта в Лондоне. Об этом сообщает британская полиция.

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"Тридцатилетний мужчина был задержан сегодня, в воскресенье, 26 марта, в Бирмингеме по подозрению в подготовке террористического акта", — говорится в заявлении.

Лондонский теракт произошел в среду в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.