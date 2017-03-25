Полиция отпустилиа шестерых задержанных в связи с терактом в Лондоне

КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Шесть человек, задержанных в связи с терактом в Лондоне, отпущены, четверо остаются под стражей, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Под стражей остаются: 58-летний мужчина, задержанный в четверг, 23 марта, в Бирмингеме, 27-летний мужчина, задержанный в четверг, 23 марта, в Бирмингеме, 35-летний мужчина, задержанный рано утром в пятницу в Манчестере, и 32-летняя женщина, задержанная утром в пятницу в Манчестере. Все они арестованы по подозрению в подготовке терактов", — говорится в заявлении полиции Лондона.

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Теракт произошел в среду, 22 марта, в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест Лондона: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

Теракт унес жизни четырех человек, террорист был ликвидирован.