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    Трамп назвал теракт в метро Санкт-Петербурга "ужасным событием"

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (31)

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    По словам президента США Дональда Трампа, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро - это "ужасное событие".
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга "ужасным событием", передает агентство Рейтер.

    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга: 10 погибших, более 20 пострадавших

    Смотрите также: Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 10 человек погибли, 37 госпитализированы.

    Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), намерено также проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

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    Дональд Трамп
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