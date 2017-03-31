Вовк: теракты в Украине – "заслуга" АТО

Пресс-служба СБУ

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Уровень террористической угрозы в Украине достаточно высок, заявил начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко. Он отметил, что против Украины не просто ведутся боевые действия на востоке страны, но также предпринимаются попытки "расшатать ситуацию внутри страны".

При этом Кононенко подчеркнул, что СБУ эффективно работает для предупреждения этих угроз.

Насколько эффективно работает СБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал генерал-майор СБУ, экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк.

Нестабильность на востоке Украины продолжается не первый год, но о высоком уровне террористической угрозы сообщают сейчас. С чем это связано? С обстрелом генконсульства Польши в Луцке?

– Террористическая угроза над Украиной висит давно. Иногда облако угрозы опускается ниже над Украиной, порой выше поднимается, но угроза всегда есть и будет, пока будет война на востоке Украины, это однозначно. Потому что война как раз производит те теракты, которые у нас происходят, или оттуда, или изнутри завербованными агентами или другими лицами, желающими дестабилизировать ситуацию в Украине.

Действительно, сейчас уровень террористической угрозы стал гораздо выше, чем был, например, месяц-два назад. Эти взрывы, произошедшие в Харьковской области на военных складах, я не квалифицирую как теракт, диверсии, поджог или попытка избежать ответственности за кражи, но все-таки это тоже будет провоцировать другие теракты. Поэтому людям нужно быть бдительными, люди уже знают, как себя вести, их достаточно научили и местные органы, и центральная власть, и с помощью СМИ, они знают правила поведения с неизвестными вещами, забытыми вещами, подозрительными предметами.

Я о другом хотел бы сказать, что нужно, чтобы эта угроза исчезла, чтобы облака поднялись выше и были недоступны для украинской земли, для украинских людей, нужно не предупреждать людей, не учить людей, а просто исключить эту угрозу.

Что для этого надо сделать? Остановить войну на востоке Украины. Нужно установить границу на линии разграничения, прекратить боевые действия, направленные якобы для освобождения территорий, которые мы не освобождаем, а просто стреляем друг в друга, и гибнут наши патриоты, и жить так, как на границе с Крымом. Да, признать временно оккупированной территорией те районы Донецкой и Луганской областей, где находится агрессор и террористы. Что здесь сложного?

Насколько это заявление СБУ действительно соответствует ситуации? Или это была просто попытка оправдаться после нападения на консульство Польши в Луцке?

– Угрозы бывают разные. Я еще раз подчеркиваю, что есть теракты, которые направляются с территории так называемых ДНР-ЛНР. Есть угрозы, в том числе террористические, которые существуют изнутри.

Вы знаете, что у нас есть праворадикальные группы и группировки, которые настроены в совершенно другую сторону. Это и отношения Украина-Польша, Украина-Румыния далее. Тут нужно работать уже без учета российского фактора, а с учетом внутренней ситуации в Украине, и не притягивать за уши то, что не притягивается.

Но я поддерживаю заявление СБУ, что сейчас террористические угрозы очень высокие, с учетом того, что идет война, кроме того, мы еще имеем некоторые политические баталии, политические локальные войны с нашими соседями, я имею в виду Польшу и Румынию.

Насколько уровень террористической угрозы повысится в связи с проведением Евровидения-2017, наплывом туристов?

– Уже разработаны планы антитеррористической, антидиверсионной деятельности спецслужбы, вместе со всей правоохранительной системой – это полиция, прокуратура и другие силовые структуры, по обеспечению порядка и безопасности во время проведения этого конкурса.

Есть много составляющих, решение СБУ о запрете въезда российской певице. Я желаю ей здоровья, выздоровления, успехов, но это была еще одна провокация, которая бы вызвала много вопросов и как раз повышение этой террористической угрозы и других нежелательных, политически негативных для Украины актов.

Я уверен, что СБУ, Нацполиция, другие силовые структуры сделают все возможное и отвлекут те террористические угрозы, диверсионные посягательства, которые, конечно, будут иметь место, учитывая, что опыт имеют большой, мы Евровидение проводим не впервые.

Какие меры безопасности нужно задействовать?

– Это все отрабатывается, здесь велосипед не придумаешь, увеличение количества людей в форме, или в штатском, которые являются представителями силовых структур, необязательно, но вы понимаете, развиваются тактические, методические меры, принимаемые для этого.

Они все расписаны, все эти планы под грифом "секретно", я думаю, это правильно, чтобы не видели враги, какие меры принимаются, но поверьте мне, там все расписано, там велосипед не придуман, так действуют все спецслужбы, правоохранительные органы, силовики во всех странах мира.

В прошлом году, когда был крестный ход и другие события, устанавливали, например, рамки металлодетекторов. Во время Евровидения надо принимать такие меры безопасности?

– Я критически отношусь к таким мерам безопасности, как рамки, металлоискатели и т.д. Есть достаточно возможностей у спецслужбы, тем более, что вы знаете, что при этих рамках на Крещатик проходили с гранатами, со взрывчаткой, и так далее.

Поэтому главное – не рамки, которые можно обойти, главное – задействование профессионалов, которые бы достойно, ответственно несли свою службу. Рамки указывают лишь на то, что недостаточно оперативно-агентурных возможностей для предотвращения террористических и диверсионных актов.

Что делать с тем распространением оружия, о котором вы уже упомянули?

– Я скажу одно: нужно принимать закон об оружии, о правилах, установленных законом, приобретение, хранение, перемещение и использование оружия. Это однозначно, это не подлежит отрицанию, это признают все эксперты, кто разбирается в этой сфере.

Напомним, правозащитник Эдуард Багиров в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что нет гарантии, что после расширения полномочий СБУ ее сотрудники не будут выполнять частные заказы.

А эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции не сделало ее работу качественней, а судьи уважают права преступников больше, чем потерпевших.