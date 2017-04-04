Теракт в Санкт-Петербурге: цветы в память о погибших

Вечером в понедельник российский президент Владимир Путин, находясь в Санкт-Петербурге, также возложил цветы в память о погибших при теракте в метро.
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В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.
По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 были ранены.