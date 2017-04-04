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    Теракт в Санкт-Петербурге: цветы в память о погибших

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (42)

    (обновлено: )13
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Президент РФ В. Путин возложил цветы у станции метро Технологический институт
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Президент РФ В. Путин возложил цветы у станции метро Технологический институт
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Цветы и свечи рядом с вестибюлем станции метро "Спасская" в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин возложил цветы у станции метро Технологический институт
    3 апреля 2017. Президент РФ Владимир Путин у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где возложил цветы в память о погибших в результате взрыва в вагоне поезда метро.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Женщина возлагает цветы рядом со станцией метро "Технологический институт" в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин возложил цветы у станции метро Технологический институт
    3 апреля 2017. Президент РФ Владимир во время возложения цветов у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва в вагоне поезда метро.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.

    Вечером в понедельник российский президент Владимир Путин, находясь в Санкт-Петербурге, также возложил цветы в память о погибших при теракте в метро. 

    Смотрите также: Путин прибыл на место взрыва в Санкт-Петербурге и возложил цветы

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

    По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 были ранены. 

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