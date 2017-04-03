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    Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (31)

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    По предварительным данным Национального антитеррористического комитета, "в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 10 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек".
    Теракт в метро Санкт-Петербурга. Инфографика
    РИА Новости

    Взрыв произошел в понедельник днем в метро Санкт-Петербурга, 10 человек погибли, более 20 пострадали, рассматриваются различные версии. По данным Следственного комитета (СК) России, взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".

    По предварительным данным Национального антитеррористического комитета, "в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 10 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек".

    Глава российского Минздрава Вероника Скворцова поручила организовать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга, а также их семьям.

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    На месте ЧП в метро работает более 40 бригад скорой медицинской помощи.

    Выяснением обстоятельств ЧП в метро занимаются все профильные ведомства. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил ситуацию с директором ФСБ Александром Бортниковым. По словам главы государства, правоохранительные органы и специальные службы работают и сделают все, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку произошедшего.

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