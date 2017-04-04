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    Трамп созвонился с Путиным после теракта в Санкт-Петербурге

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (41)

    (обновлено: )11501
    По словам Дмитрий Пескова, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп "выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    Владимир Путин возложил цветы у станции место в Санкт-Петербурге. Видео
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    Путин прибыл на место взрыва в Санкт-Петербурге и возложил цветы

    По его словам, главы двух государств выразили общее мнение о том, что с терроризмом необходимо бороться сообща.

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    "В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу", — сказал Песков. "Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность", — добавил он.

    "Президенты отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща", — сообщил пресс-секретарь.

    По словам Пескова, "Путин и Трамп условились продолжать контакты".

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 были ранены. 

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