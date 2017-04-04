наверх
04.04.201706:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Число пострадавших при теракте в Петербурге выросло, обнародован список

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (45)

    (обновлено: )28911
    В Главном управлении МЧС РФ по Санкт-Петербургу отметили, что "данный список актуален на 03.00 4 апреля и будет обновляться по мере поступления информации".
    Взрыв в метро
    REUTERS Ruslan Shamukov

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро и находящихся в больницах, в числе раненых 51 человек.

    Олег Березюк о теракте в Санкт-Петербурге. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Березюк о теракте в Петербурге: мы должны готовиться к худшему

    Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ сообщал об 11 погибших и 45 госпитализированных.

    Смотрите также — Теракт в Санкт-Петербурге: цветы в память о погибших

    "По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Обращаем внимание, что данный список актуален на 03.00 4 апреля и будет обновляться по мере поступления информации", — говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.

    В списке (см. здесь) раненых и находящихся в больницах города числится 51 человек.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

    По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 был ранен. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Пульт от телевизора
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Слоган Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...