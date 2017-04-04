Число пострадавших при теракте в Петербурге выросло, обнародован список

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро и находящихся в больницах, в числе раненых 51 человек.

Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ сообщал об 11 погибших и 45 госпитализированных.

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"По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Обращаем внимание, что данный список актуален на 03.00 4 апреля и будет обновляться по мере поступления информации", — говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.

В списке (см. здесь) раненых и находящихся в больницах города числится 51 человек.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 был ранен.