Спецслужбы знали о подготовке теракта в Санкт-Петербурге - СМИ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Предполагаемый террорист, совершивший взрыв в метро Санкт-Петербурга, имел связи с радикальными исламскими группировками, действующими в России и находившимися в разработке спецслужб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый в террористическом акте находился в тесной связи с радикальными исламскими группировками, действующими на территории России. При этом сами группировки уже находились в разработке спецслужб", — отметил собеседник агентства.

Однако он не конкретизировал, к какой из группировок относился подозреваемый.

Газета "Коммерсант", ссылаясь на источник, пишет, что спецслужбы знали о подготовке акции в Санкт-Петербурге, но информация у них была далеко не полной. Ее предоставил россиянин, сотрудничавший с террористической организацией "Исламское государство" и задержанный после возвращения из Сирии.

"Этот человек, по данным собеседника "Ъ", занимал низшую ступень в иерархии боевиков, поэтому знал некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы. При этом даже со своими контактерами он поддерживал лишь телефонную связь. Определив таким образом мобильные номера предполагаемых террористов и пробив их, оперативники выяснили, что все сим-карты были приобретены на рынках и не привязаны к реальным людям, поэтому были вынуждены ограничиться прослушкой переговоров боевиков, надеясь в итоге найти их самих или хотя бы выяснить подробности их замыслов", — сообщает газета.

Согласно данным издания, раскрыть всю сеть спецслужбы не успели.

"Опытные эмиссары ИГ прибегали к помощи мобильников редко, а все их разговоры ограничивались короткими фразами, в которых не уточнялись имена, время и места встреч. После прогремевшего в метро взрыва оперативную игру пришлось срочно прервать, однако проведенная разработка все равно дала свои результаты — выявив телефонные номера, так или иначе задействованные среди участников сети, спецслужбы заблокировали их, разом лишив связи все подполье. Второй исполнитель, оставшись без связи, видимо, запаниковал и, отказавшись от исполнения задуманного, просто оставил сумку с бомбой под лавкой. Впрочем, пока это лишь предварительные, официально не подтвержденные данные", — отмечает издание.

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В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 были ранены.