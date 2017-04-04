О чем пишут в мире: теракт в Санкт-Петербурге, новые связи РФ и США

РИА Новости Украина

Теракт в метро Санкт-Петербурга. Мировые издания (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Figaro, Monde, Mundo, Pais, Guardian, Independent и другие) на первых полосах сообщают о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, которое унесло жизни 11 человек, еще 45 пострадавших находятся в больницах.

Многие издания обратили внимание на то, что во время происшествия в городе находился президент РФ Владимир Путин.

"Взрыв произошел в то время, когда Путин встречался в Санкт-Петербурге с членами Общероссийского народного фронта, организации, которую он основал и возглавляет, и когда город посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко", – пишет Financial Times.

Как подчеркивает New York Times, "во время атаки президент Владимир Путин был в нескольких милях" от места происшествия. Нахождение российского президента в городе также отметила немецкая и французская пресса, включая газеты Monde и Figaro.

Главный вопрос, которым в настоящее время задаются зарубежные издания, – кто стоит за смертельным нападением и какие были мотивы.

"Главный вопрос этой ночи, был ли теракт еще одним делом сепаратистов Кавказа или это атака террористической группировки "Исламское государство" как наказание за ввод вооруженных войск РФ в Сирию", — пишет газета Mundo.

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Издание Politico пишет о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, в котором он предложил "полную поддержку правительства США в ответ на атаку и в привлечение виновных к ответственности".

Основатель Blackwater и связи между Путиным и Трампом. Американская газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских, европейских и арабских представителей властей пишет, что основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс при посредничестве ОАЭ якобы провел в январе секретную встречу с "доверенным лицом президента РФ", чтобы установить канал коммуникации между лидерами России и США.

"Встреча состоялась 11 января, за девять дней до инаугурации (президента США Дональда) Трампа, на Сейшельских островах", – утверждает издание.

И хотя Принс не играл никакой формальной роли во время предвыборной кампании Трампа и в переходной команде, он представился как "неофициальный представитель Трампа" высокопоставленным представителям властей ОАЭ, которые организовывали его встречу с "доверенным лицом Путина", заявляет газета.

Газета со ссылкой на американские официальные лица заявила, что ФБР тщательно рассматривает встречу на Сейшелах как часть более широкого расследования о вмешательстве России в выборы США 2016 года. В ФБР от комментариев отказались.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

Полански отказали в закрытии дела. Мировые СМИ (Los Angeles Times, New York Times, Chicago Tribune, Guardian, Daily Mail, New York Daily News) пишут о том, что судья в Лос-Анджелесе отказал режиссеру Роману Полански в ходатайстве об урегулировании дела об изнасиловании.

Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отклонил несколько запросов об урегулировании дела, в том числе исключающий тюремное заключение. Гордон также отказался уточнить, каков будет приговор Полански в том случае, если он вернется в США.

Ранее юридическая команда Полански обратилась в суд в США с ходатайством об урегулировании дела об изнасиловании несовершеннолетней девочки, произошедшего почти 40 лет назад. Адвокат режиссера Харланд Браун заявил, что 83-летний Полански, имеющий польское и французское гражданство, планирует вернуться в США, чтобы посетить могилу своей жены Шарон Тейт, убитой в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона. При этом режиссеру необходимы гарантии, что он не окажется в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

Выборы в Эквадоре. Западные газеты (Pais. Nacion, Guardian) освещают развитие событий в Эквадоре, где завершается подсчет голосов на втором туре президентских выборов для избрания преемника Рафаэля Корреа.

По данным Pais, на данный момент подсчитаны 99,5% голосов, лидерство сохраняет кандидат от правящих сил Ленин Морено с 51,17% голосов, а его соперник от правых Гильермо Лассо – 48,83%. Издание Nacion сообщает, что проигрывающий кандидат хочет пересчета голосов.

"При подсчете голосов было мошенничество, и это грубое мошенничество. Мы не признаем результаты", – приводит газета слова Лассо.

Британское издание Guardian, в свою очередь, сообщает о том, как основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж посмеялся над Лассо, призвав его покинуть страну в течение 30 дней.

"Я сердечно приглашаю Лассо покинуть Эквадор в течение 30 дней (с его миллионами из оффшоров или без)", – цитирует издание запись Ассанжа в микроблоге в Twitter.

По информации Guardian, Лассо до выборов обещал лишить Ассанжа политического убежища в эквадорском посольстве в Лондоне.

Первый официальный портрет Меланьи Трамп. Крупнейшие международные СМИ (New York Post, Daily Mail, Telegraph, Huffington Post) опубликовали первый официальный портрет супруги президента США Меланьи Трамп.

Для официального портрета для Белого дома первая леди США позировала в черном костюме с черным платком на шее, руки скрещены на груди, а на пальцах у нее надето несколько колец с бриллиантами.

"Она смотрит прямо в камеру и тепло улыбается", – пишет Daily Mail.

"Белый дом впервые представил официальный (и гламурный) портрет Меланьи Трамп", – пишет New York Daily News.

СМИ также отметили, что бывшие первые леди США Мишель Обама и Лора Буш также позировали для официального портрета Белого дома в черных костюмах.