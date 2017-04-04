наверх
04.04.201710:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    У СБУ есть свои версии теракта в Петербурге - Тандит

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (56)

    (обновлено: )160134
    По словам представителя СБУ, украинская спецслужба может помочь России с расследованием террористического акта в Санкт-Петербурге, если это будет необходимо.
    Юрий Тандит
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. У Службы безопасности Украины имеются свои версии теракта в Санкт-Петербурге, сообщил советник главы ведомства Юрий Тандит.

    По словам представителя СБУ, спецслужба может помочь России с расследованием происшествия, если это будет необходимо.

    Теракт в метро Санкт-Петербурга. Инфографика
    РИА Новости
    Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    "Есть версии (у СБУ — Ред.), мы их пока не комментируем. Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

    "Хочу посочувствовать семьям погибших и пострадавших после террористического акта, который вчера произошел в Санкт-Петербурге", — сказал Тандит.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

    СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

    Смотрите также: Березюк о теракте в Петербурге: мы должны готовиться к худшему

    По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Метрополитен Харькова
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Пульт от телевизора
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Слоган Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...