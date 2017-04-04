У СБУ есть свои версии теракта в Петербурге - Тандит

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. У Службы безопасности Украины имеются свои версии теракта в Санкт-Петербурге, сообщил советник главы ведомства Юрий Тандит.

По словам представителя СБУ, спецслужба может помочь России с расследованием происшествия, если это будет необходимо.

"Есть версии (у СБУ — Ред.), мы их пока не комментируем. Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"Хочу посочувствовать семьям погибших и пострадавших после террористического акта, который вчера произошел в Санкт-Петербурге", — сказал Тандит.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.