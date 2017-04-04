Число жертв взрыва в метро в Петербурге выросло до 14

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга выросло до 14.

По последним данным МЧС, число пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 51 человека. Списки пострадавших опубликованы на сайте МЧС, имена четырех женщин к настоящему моменту не известны.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.