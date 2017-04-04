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    Киев

    Киевляне несут цветы к посольству РФ после трагедии в Петербурге

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (61)

    (обновлено: )495110
    Пресс-секретарь посольства РФ в Украине Олег Гришин напомнил, что накануне свои соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга также выразили руководство Верховной Рады и МИД Украины.
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины, выражают свою соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Украине Олег Гришин.

    Украинское фото
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге

    "К зданию посольства киевляне приносят цветы, выражают свои соболезнования", — сообщил пресс-секретарь.

    Теракт в метро Санкт-Петербурга. Инфографика
    РИА Новости
    Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    Он напомнил, что накануне свои соболезнования также выразили руководство Верховной Рады и МИД Украины.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

    СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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    По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

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