Киевляне несут цветы к посольству РФ после трагедии в Петербурге

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины, выражают свою соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Украине Олег Гришин.

Украинское фото Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге

"К зданию посольства киевляне приносят цветы, выражают свои соболезнования", — сообщил пресс-секретарь.

Он напомнил, что накануне свои соболезнования также выразили руководство Верховной Рады и МИД Украины.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.