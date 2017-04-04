Взрыв в метро Петербурга: подозреваемый сам явился в полицию

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Мужчина, который был объявлен подозреваемым в причастности к теракту в метро Петербурга, добровольно явился в полицию и заявил о своей невиновности. Скриншот с камер наблюдения с его изображением был опубликован в СМИ.

Варламов в Facebook Подозреваемый в причастности к взрыву в метро Петербурга

Сообщалось, что с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов.

"Судя по всему, просто по камерам наблюдения нашли "идеального мусульманина" и закинули в СМИ", — предположил журналист Илья Варламов на странице в Facebook.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, еще 45 были ранены.