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    Россия

    Взрыв в метро Петербурга: подозреваемый сам явился в полицию

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (52)

    (обновлено: )73940
    Скриншот с камер наблюдения с его изображением был опубликован в СМИ. Сообщалось, что с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов.
    Взрыв в метро
    REUTERS Ruslan Shamukov

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Мужчина, который был объявлен подозреваемым в причастности к теракту в метро Петербурга, добровольно явился в полицию и заявил о своей невиновности. Скриншот с камер наблюдения с его изображением был опубликован в СМИ.

    Варламов в Facebook
    Подозреваемый в причастности к взрыву в метро Петербурга

    Сообщалось, что с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов.

    "Судя по всему, просто по камерам наблюдения нашли "идеального мусульманина" и закинули в СМИ", — предположил журналист Илья Варламов на странице в Facebook.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

    По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, еще 45 были ранены.

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    Взрыв в метро
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