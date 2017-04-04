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    В метро Петербурга нашли бесхозный предмет, закрыты две станции

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (49)

    (обновлено: )15501
    В пресс-службе городского метрополитена сообщили РИА Новости, что бесхозный предмет был обнаружен на перегоне "Гражданский проспект" - "Девяткино" на первом пути в 6.20.
    Сотрудники правоохранительных органов у станции метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Две станции метро Санкт-Петербурга на "красной ветке" — "Гражданский проспект" и "Девяткино" — закрыты утром во вторник из-за бесхозного предмета на перегоне, сообщили РИА Новости с метрополитене.

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    "В 6.20 (совпадает с киевским) на перегоне "Гражданский проспект" — "Девяткино" на первом пути обнаружен бесхозный предмет. Станции "Гражданский проспект" и "Девяткино" закрыты, движение осуществляется до станции "Академическая", — сказали в метрополитене.

    Позже пресс-служба метрополитена сообщила, что станции открыты после проверки.

    "В 6.38 станции метро "Гражданский проспект" и "Девяткино" открыты", — говорится в сообщении.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

    СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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    По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

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