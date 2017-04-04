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    Заявлять о причастности к теракту в Петербурге казаха рано - МИД страны

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (49)

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    Пресс-секретарь МИД Казахстана сообщил, что граждан страны пока среди опознанных жертв взрыва нет. По словам Ануара Жайнакова, молодой человек на фотографиях, которые приводят СМИ, не является Максимом Арашевым.
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov

    КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина, Михаил Егорин. Говорить о причастности гражданина Казахстана ко взрыву в метро Санкт-Петербурга преждевременно, поиски 22-летнего гражданина страны Максима Арышева, который был в момент взрыва в метро и перестал выходить на связь после произошедшего, продолжаются, написал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков в своем аккаунте в Facebook.

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    Таким образом Жайнаков прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что гражданин Казахстана мог быть исполнителем теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. Ранее ряд СМИ сообщали, что характер травм на теле гражданина Казахстана указывает на то, что он был в эпицентре взрыва, что дало следствию основания предположить его причастность к теракту. При нем были найдены студенческий билет и паспорт. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что в эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из Средней Азии, но называть его террористом преждевременно.

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    Пресс-секретарь МИД Казахстана, в свою очередь, сообщил, что граждан страны пока среди опознанных жертв взрыва нет. По его словам, молодой человек на фотографиях, которые приводят СМИ, не является Арашевым.

    Жайнаков проинформировал, что к генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге поступил телефонный звонок от Арышевой Ирины из Алма-Аты, которая сообщила, что после появившейся информации о взрыве на связь перестал выходить ее сын — Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения.

    "Считаю, что говорить о возможной причастности Максима Арышева к теракту в Санкт-Петербурге преждевременно. Его поиски продолжаются", — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

    Жайнаков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 был ранен. 

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