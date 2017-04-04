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    Обнаружено тело предполагаемого смертника, устроившего взрыв в Петербурге

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (40)

    (обновлено: )14311
    Источник в правоохранительных органах РФ сообщил, что "в возможном эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из одной среднеазиатской страны, однако называть его террористом-смертником слишком преждевременно".
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    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В предварительном эпицентре взрыва в петербургском метро обнаружено тело, которое принадлежит выходцу из Средней Азии, но называть его "террористом" преждевременно, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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    "В возможном эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из одной среднеазиатской страны. Однако называть его террористом-смертником слишком преждевременно", — сообщил собеседник агентства.

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    По его словам, следствие прорабатывает все версии.

    Ранее следствие уже сообщало, что взрыв в метро Петербурга мог совершить смертник.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 были ранены. 

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