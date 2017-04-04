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    Метро Петербурга полностью возобновило работу

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (52)

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    Усиленные и измененные маршруты городского электротранспорта будут действовать весь день. Петербургский метрополитен с утра начал работу "по всем линиям и станциям".
    Табличка в вестибюле станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Санкт-Петербургский метрополитен утром во вторник возобновил работу в полном объеме после теракта, сообщает администрация губернатора.

    "Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям", — говорится в сообщении.

    Ситуация у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Тем не менее, по информации администрации губернатора Петербурга, до 10 часов утра продолжится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М (60 автобусов, от станции "Петроградская" до станции "Московская").

    Усиленные и измененные маршруты городского электротранспорта будут действовать весь день.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

    СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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    По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

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    Взрыв в метро
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