Метро Петербурга полностью возобновило работу

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Санкт-Петербургский метрополитен утром во вторник возобновил работу в полном объеме после теракта, сообщает администрация губернатора.

"Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям", — говорится в сообщении.

Тем не менее, по информации администрации губернатора Петербурга, до 10 часов утра продолжится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М (60 автобусов, от станции "Петроградская" до станции "Московская").

Усиленные и измененные маршруты городского электротранспорта будут действовать весь день.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.