Взрыв в питерском метро: спланированный акт устрашения

РИА Новости Украина

Организаторы взрыва в метро Санкт-Петербурга хорошо спланировали это преступление, они стремились бросить вызов всей стране, но их усилия не достигнут цели, считают эксперты.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

REUTERS Anton Vaganov Взрыв в метро

По мнению президента Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, теракт был хорошо подготовлен, ему могли предшествовать "отвлекающие моменты", направленные на переключение внимания правоохранительных органов, занимающихся безопасностью петербургского метро.

"Я думаю, что это довольно-таки хорошо спланированная акция", — сказал Гончаров. Но это должны установить те, кто будет заниматься расследованием, подчеркнул эксперт.

Судя по опубликованным кадрам с места ЧП, мощность взрыва превысила 100 граммов в тротиловом эквиваленте, а в качестве взрывчатки использовался пластид, считает Гончаров.

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов считает, что взрыв могли устроить члены радикальных исламских группировок или украинские боевики, но "строить догадки без наличия первичной информации практически невозможно".

"Мы должны понимать, что у России сегодня много угроз. Не только с позиций радикального ислама. У нас и проблемы с Украиной, которая неоднократно заявляла о необходимости перенесения террористических актов на территорию РФ. У нас достаточно напряженная ситуация с различными националистическими организациями", — сказал Михайлов РИА Новости.

Как заявил первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ РФ в отставке Владимир Джабаров, в деле о взрыве в петербургском метро "возможен любой вариант, включая ИГИЛ и националистов-экстремистов из Украины".

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"Самое настораживающее — никто пока не взял на себя ответственность за теракт", — отметил российский парламентарий.

По мнению президента международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосифа Линдера, если произошла трагедия, то в системе обеспечения безопасности были допущены ошибки, которые, по его словам, надо выявлять и "максимально быстро, максимально жестко" исправлять.

"Сейчас просто взять и огульно обвинить сотрудников безопасности санкт-петербургского метрополитена в полной бездеятельности нельзя", — сказал Линдер в эфире "России 24".

"События недавнего времени, когда в том же самом Санкт-Петербурге были дезавуированы несколько террористических групп, говорит о том, что соответствующие спецслужбы стараются делать все, чтобы не допустить подобных трагедий", — подчеркнул Линдер.

Он отметил, что власти и граждане Санкт-Петербурга "очень четко" среагировали на произошедшее. "В городе отсутствует паника. Четко работают экстренные медицинские службы, службы спасения. Соответствующим образом организуется транспортное сообщение", — сказал эксперт.

REUTERS Anton Vaganov Взрыв в метро

Что касается хода расследования преступления, сейчас будут важны любые детали, касающиеся самодельного взрывного устройства, отметил Линдер. Любая взрывчатка оставляет следы, к тому же всякое взрывное устройство собирается из компонентов, по которым можно определить, кто его изготовил. "По характерным признакам можно, в принципе, определить, какая организация обучала террористов собирать взрывное устройство", — пояснил Линдер.

Он связал совершенный взрыв с усилением России на международной арене, в том числе в борьбе с глобальным терроризмом.

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"Естественно, чем сильнее возвышается голос России на международной арене, тем больше злобы это вызывает в определенных кругах. Задача наших заклятых недоброжелателей – создать максимально неудобную социальную среду нашего с вами обитания. Задача же наших правоохранительных, специальных и административных органов – не допустить развития подобной ситуации и максимально консолидировать общество", — сказал Линдер.

Теракт в метро Санкт-Петербурга свидетельствует о продолжающейся серьезной угрозе международного терроризма и связан с участием РФ в сирийской кампании, считает программный директор клуба "Валдай Дмитрий Суслов.

"Теракт, безусловно, связан с участием России в сирийской кампании и в принципе в контртеррористической деятельности, которую Россия проводит на Ближнем Востоке — как в Сирии, так и за ее пределами. Время и место этого теракта носит политический характер – совершенно очевидно, что он готовился именно к визиту Путина в Санкт-Петербург, чтобы послать дерзкий сигнал о том, что международный терроризм будет и дальше сражаться и сопротивляться российским действиям", — сообщил Суслов РИА новости.

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Эксперт отметил что пока, никто не взял ответственность за теракт, но, по его мнению, скорее всего это были "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" или какие-то связанные с ними радикальные исламистские террористические организации.