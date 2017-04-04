наверх
04.04.201707:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Трехдневный траур начинается в Санкт-Петербурге после теракта в метро

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (49)

    (обновлено: )54
    По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с вторника в городе объявляется трехдневный траур. По последним данным, в результате взрыва в метро погибли 11 человек, еще 51 был ранен.
    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Трехдневный траур начинается в Санкт-Петербурге со вторника в связи с взрывом в метро, сообщил пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

    Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Теракт в Санкт-Петербурге: цветы в память о погибших

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 был ранен. 

    "По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в городе объявляется трехдневный траур", — ранее сообщил Кибитов в своем микроблоге в Twitter.

    Официальный сайт городской администрации Санкт-Петербурга в связи с произошедшим трагическим событием окрашен в черно-белые цвета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Пульт от телевизора
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Слоган Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...