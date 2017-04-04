Трехдневный траур начинается в Санкт-Петербурге после теракта в метро

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Трехдневный траур начинается в Санкт-Петербурге со вторника в связи с взрывом в метро, сообщил пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 был ранен.

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в городе объявляется трехдневный траур", — ранее сообщил Кибитов в своем микроблоге в Twitter.

Официальный сайт городской администрации Санкт-Петербурга в связи с произошедшим трагическим событием окрашен в черно-белые цвета.