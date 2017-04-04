Трамп предложил Путину помощь в связи с атакой в Петербурге

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в понедельник позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга и обсудить вопросы борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы осудить сегодняшнюю атаку в Санкт-Петербурге. Президент Трамп выразил глубокие соболезнования жертвам и их близким, и российскому народу", — говорится в сообщении.

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"Президент Трамп предложил полную поддержку правительства США в ответ на атаку и в привлечение виновных к ответственности. Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что терроризм должен быть решительно и быстро побежден", — отмечается в сообщении.

Данный разговор между лидерами стал вторым с момента вступления Трампа в должность 20 января.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 был ранен.