При взрыве в метро Петербурга украинцы не пострадали - МИД

Alexander TARASENKOV / AFP

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге накануне, сообщает департамент консульской службы МИД Украины во вторник.

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"Консул посетил медучреждения, в которых находятся пострадавшие во время взрыва в Санкт-Петербурге. Украинцев там нет", — сообщает департамент в Twitter.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, еще 45 были ранены.