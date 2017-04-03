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    Взрыв в метро Петербурга мог совершить смертник - следствие

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (35)

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    По информации источника в правоохранительных органах, следствие прорабатывает все версии случившегося, не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником.
    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Следствие не исключает, что взрыв в метро Петербурга мог совершить смертник, прорабатывает все версии произошедшего, заявил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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    "Следствие прорабатывает все версии случившегося. Не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником", — сказал собеседник агентства.

    В понедельник днем в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли 9 человек и более 20 пострадали. По данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии произошедшего.

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