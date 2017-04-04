Вероятным исполнителем взрыва в Петербурге назван гражданин РФ

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, является уроженцем Киргизии, гражданином России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГКНБ Киргизии Рахат Сулайманов.

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"Да, по предварительным данным, он уроженец Киргизстана, гражданин России", — сказал он.

Сулайманов отметил, что ГКНБ Киргизии находится в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании теракта в Санкт-Петербурге.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании взрыва", — сказал он.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, еще 45 были ранены.