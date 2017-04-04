Хроника 3 апреля: теракт в метро Петербурга, новый транш МВФ, ЗСТ с Канадой

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 3 апреля, МВФ одобрил четвертый транш кредита для Украины, президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, а в Одессе замуровали отделения "Альфа-банка" и "Сбербанка". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в $1 млрд

Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша в 1 млрд дол, сообщил президент Петр Порошенко. ​Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

Сотрудничество в оборонной сфере и ЗСТ с Канадой

В Оттаве министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Канады Харджит Сейджан подписали договоренность о сотрудничестве в сфере обороны. Договоренность определяет пять приоритетных направлений сотрудничества: оборонительные исследования, разработку и производство; материальное обеспечение; логистику; оборонную политику; военное образование. В этот же день президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

Кабмин утвердил план развития Украины до 2020 года

Кабинет министров Украины утвердил среднесрочный план развития страны до 2020 года. Документ был утвержден на заседании правительства в понедельник. План базируется на достижении устойчивого экономического роста на 4-5% ВВП в год. По словам премьера, он направлен на преодоление бедности, и обеспечение верховенства права с качественной судебной, а также антикоррупционной составляющими.

Гонтарева предстанет перед судом

Руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева предстанет перед судом за массовые правонарушения, совершенные в должности главы финансового регулятора страны. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на прокурора ГПУ Владислава Куценко. Ранее появилась информация, что Валерия Гонтарева написала заявление об отставке — об этом заявила замглавы фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Ирина Луценко. Нацбанк оперативно опроверг эту информацию.

В Донецкой области предприятие забросали гранатами

В помещении предприятия по изготовлению строительных смесей в Новоселидовке (Марьинский район Донецкой области) найдены остатки трех гранат РГД-5. Поврежден фасад. Пострадавших нет. Полицейские обнаружили остатки трех гранат, по предварительной версии похожих на РГД-5. Проводятся следственные действия, правоохранители проверяют все версии совершения правонарушения.

В Одессе "Автомайдан" замуровал отделения "Альфа-банка" и "Сбербанка"

Представители "Автомайдана" заблокировали работу одного отделения "Альфа-банка" на улице Пушкинской и двух отделений "Сбербанка" на улице Жуковского и проспекте Шевченко в Одессе. Ранее члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", несколько недель блокировали работу центрального офиса "дочки" российского "Сбербанка" в Киеве, добиваясь прекращения работы банка в Украине. Подобные акции организовались акции у офисов "Сбербанка" в разных городах страны.

Молдова отказалась от приднестровской электроэнергии, выбрав украинскую

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, потеряла ключевой контракт на поставки электроэнергии в Молдавию. Электроэнергию будут покупать у украинской DTEK Trading по 50,2 долларов за 1 МВт ч, в то время как МолдГРЭС предлагала ее за 54,4 долларов за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС поставляла энергию Кишиневу по 44,9 долларов за 1 МВт ч. по информации СМИ, тендер затянулся из-за того, что Кишинев и Тирасполь хотели сменить схему с участием посредника — компании "Энергокапитал", близкой к прежнему руководству ПМР.

Польша обвинила российских диспетчеров в крушении борта Качиньского

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 экс-президента Леха Качиньского в Смоленске. Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Российскую юмористку Воробей не пустили в Украину

Украинские пограничники не впустили в страну российскую эстрадную исполнительницу Елену Воробей. Госпогранслужба приняла решение запретить ей и еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года. Это решение связано с тем, что россиянка в нарушение законодательства посещала Крым. По словам самой актрисы, 2 апреля ей отказали во въезде в Украину. При этом она добавила, что в аэропорту столицы ее держали "без воды 4 часа".

Именно 3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день party, также известный как P-Day. Идея организовать День party пришла из фантастического романа "Полет" американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошёл первый День вечеринок.