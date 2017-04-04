Взорванный в Петербурге поезд не подлежит восстановлению

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Взорванный в понедельник состав петербургского метро не подлежит восстановлению и будет утилизирован, сообщил журналистам начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин.

"Состав будет утилизирован, его не восстановить", — сказал Гарюгин. По его словам, в настоящее время поврежденный взрывом состав находится в депо "Автово".

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.