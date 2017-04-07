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    Трамп не говорил членам конгресса о военных мерах против Сирии - СМИ

    Тема:

    Сирия: химическая атака в Идлибе (117)

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    Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Дональд Трамп обсуждал возможные военные меры против властей Сирии после химической атаки в провинции Идлиб.
    Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил членам конгресса о военных мерах против Сирии, сообщает агентство Рейтер

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсуждал возможные военные меры против властей Сирии после химической атаки в провинции Идлиб.

    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque
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    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. 

    Минобороны РФ накануне сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. 

    Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие.

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    В конце марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны. Эту же позицию подтвердили в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством", а не отставка Асада.

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