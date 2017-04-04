Самые кровавые теракты в общественных местах в мире

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Взрывы в метро Петербурга

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Взрывное устройство состояло из 200-300 граммов тротила и поражающих элементов. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. Бомба была замаскирована под огнетушитель и содержала поражающие элементы.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".

По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

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Источник в правоохранительных органах сообщил, что взрыв в метро Петербурга устроил террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии, который получил российское гражданство, Рахат Сулайманов.

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Перед этим самый кровавый теракт в Москве произошел 23 октября 2002 года. Около 50 террористов под руководством чеченца Мовсара Бараева захватили в заложники зрителей в театральном центре на Дубровке, где шло представление мюзикла "Норд-Ост".

В заложниках оказались 912 человек – зрители, артисты и работники театрального центра, в том числе около 100 детей школьного возраста.

Террористы требовали прекратить операцию в Чечне и заявили, что будут убивать за каждого раненого или убитого боевика по 10 заложников. Они заминировали зрительный зал и разместили среди зрителей женщин-смертниц с "поясами шахидов".

За трое суток переговорщики вывели из здания 58 человек, нескольким удалось сбежать. Остальные заложники все это время находились без воды и пищи.

Через три дня, во время штурма здания, в зал пустили газ. По официальным данным – 130 человек погибли, 700 получили ранения.

Днепр

27 апреля 2012 года в центре Днепра произошла серия терактов. По официальным данным, в результате 4 взрывов пострадали 27 человек, 25 из них были госпитализированы.

Бомбы злоумышленники оставляли в урнах или в сумках. Первый взрыв произошел приблизительно в 11:40 в центре города — на остановке трамвая № 1 "Оперный театр". Бомба была заложена в мусорный бак и взорвалась, когда к остановке подъехал трамвай.

В 12:30 произошел второй взрыв — на "Аллее Влюбленных". Третий взрыв прозвучал возле входа в парк Глобы в 12:45.

Четвертый взрыв произошел в 13:00 в том же районе, что и первый, — около Оперного театра на трамвайной остановке. Пятое взрывное устройство было обезврежено до взрыва.

Милиция тогда задержала четырех подозреваемых: Льва Просвирнина, Дмитрия Реву, Виктора Сукачева и Виталия Федоряка. Однако через 5 лет после случившегося окончательного судебного решения до сих пор нет.

В апреле 2014 года Дмитрий Рева и Лев Просвирнин были освобождены прямо в зале суда по причине того, что гособвинитель отказался поддерживать обвинение против них.

Самые кровавые теракты в мире

В 1983 году сикхские националисты заложили бомбу в самолет авиакомпании Air India. В результате взрыва погибли 329 пассажиров и членов экипажа лайнера.

До 11 сентября 2001 года этот теракт считался наиболее кровавым преступлением террористов. Наибольшее число удавшихся терактов на счету палестинских террористических группировок и "Аль-Каиды".

США

11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный в истории человечества теракт.

Утром 11 сентября 19 террористов разделились на четыре группы и захватили четыре пассажирских авиалайнера, совершавших перелёты из аэропортов Логан, Даллас и Нью-Йорк в Калифорнию. Взяв управление самолётами, террористы направили самолёты в башни Всемирного торгового центра (Нью-Йорк) и в здание Пентагона (Вашингтон).

Жертвами теракта стали 2977 человек, из которых 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек погибли в Нью-Йорке, 125 — в здании Пентагона.

Согласно официальной версии атака была спланирована и осуществлена "Аль-Каидой", которую возглавлял Усама Бин Ладен.

Сразу же после нападения администрация Джорджа Буша-младшего объявила о начале "Глобальной войны с терроризмом". В марте 2003 года США начали военную операцию в Ирак. Официальным поводом была заявлена связь режима с международным терроризмом, в частности, движением "Аль-Каида", а также поиск и уничтожение оружия массового поражения. В то же время высказывались мнения, что одной из целей вторжения было получение контроля над иракской нефтью. Одновременно появилось и большое количество альтернативных версий случившегося, так называемые сторонники "теории заговора", которые уверены, что самолеты во Всемирный торговый центр направили не террористы-смертники, а сами власти США.

Испания

11 марта 2004 года в Мадриде за три дня до парламентских выборов прогремела серия взрывов. Утром в "час пик" три взрыва в Мадриде в скоростном поезде на ж/д возале Аточа, и в двух пригородных поездах на подъезде к столице у станций Санта Еухения и Эль Позо Дель Тио Раймундо. Один из этих взрывов произошел в скоростном поезде.

На то время теракт назвали самым масштабным в Европе со времен Второй мировой войны. Ответственность взяла на себя "Аль-Каида".

В результате взрывов погиб 191 и было ранено 2050 человек. Пострадавшим в теракте иностранцам было предоставлено испанское подданство.

Первоначально ответственность за теракты была возложена на организацию баскских сепаратистов ЭТА. Но впоследствии была установлена причастность подпольной исламистской организации.

Сообщалось, что дата терактов была выбрана с символическим значением — взрывы произошли ровно через 2,5 года после терактов в США 11 сентября.

Северная Осетия

1 сентября 2004 года на праздничной линейке в начале обучения террористы захватили в заложники 1128 человек (школьники, родители и сотрудники школы). Их держали в заминированном здании в течение двух с половиной дней, когда на третий день в школе прогремели взрывы. Заложники начали бежать из здания, что позволило начать штурм. Единственный из террористов, который выжил – Нурпаш Кулаев.

Ответственность за атаки публично взял Шамиль Басаев.

Жертвами теракта стали 314 человек, в том числе 186 детей.

Великобритания

7 июля 2005 года в Лондоне произошло четыре взрыва, осуществлённых террористами-смертниками. В 8:50 утра, с промежутком в 50 секунд, были взорваны три поезда Лондонского метрополитена. Почти через час, в 9:47, раздался четвертый взрыв в автобусе. Это стал самый большой по числу жертв взрыв в Лондоне со времен Второй мировой войны. Кроме того, это событие считают первым терактом, который осуществлён смертниками в Западной Европе.

Взрывы произошли в первый день саммита Большой восьмерки, проходившего в Великобритании. Кроме того, накануне взрывов Лондон получил право на проведение Летних Олимпийских игр 2012.

Жертвами теракта стали 52 человека, были ранены около 700. Погибли также 4 террориста-смертника: Хабиб Онф, Мохаммед Сидик Хан, Джермен Линдси и Шехзад Танвер. Большой резонанс в обществе вызвал тот факт, что смертники были гражданами Британии. Более того, все они, кроме Линдси, родились и выросли в Великобритании, учились в британских школах.

Франция

Поздно вечером 13 ноября 2015 года в Париже почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале "Батаклан" (где около 100 человек были захвачены в заложники) в момент выступления американской рок-группы Eagles of Death Metal.

Целью нападений были места отдыха людей.

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В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции и самым масштабным по числу жертв нападением на Париж со времен Второй мировой войны. Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения, назвав их "11 сентября по-французски".

Брюссель

22 марта 2016 года в зале вылета брюссельского аэропорта произошли 2 взрыва, совершенные террористами-смертниками — один между стойками American Airlines и Brussels Airlines, другой — возле кафе Starbucks. Третий взрыв произошел около 9:30 в поезде метрополитена Брюсселя, находившемся между станциями "Малбек" и "Шуман", расположенными в Европейском квартале города.

В тот же день правительство Брюсселя ввело наивысший уровень террористической угрозы. Также со стороны Бельгии была полностью закрыта граница с Францией.

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В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По материалам из открытых источников интернет