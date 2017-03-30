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    Смещение Асада больше не является приоритетом США в сирийском вопросе

    Тема:

    Освобождение Сирии (101)

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    Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что основным приоритетом является стремление "реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии".
    Президент Сирии Башар Асад
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, передает агентство Рейтер.

    "Нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада", — сказала Хейли небольшой группе журналистов. "Наш приоритет — реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии", — приводит слова Хейли агентство.

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    "Концентрироваться на Асаде так, как предыдущая администрация, мы не можем", — сказала она.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь в четверг с официальным визитом в Анкаре, заявил, что судьбу президента Башара Асада должен решить сирийский народ.

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    В свою очередь постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр в четверг напомнил позицию страны относительно властей Сирии. "Мое руководство много раз говорило, что Асад не является и не может быть будущим его страны", — сказал он журналистам в ООН.

    Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт также подтвердил, что позиция страны относительно сирийского президента не изменилась. "Он не может быть лидером, способным объединить Сирию. Он должен покинуть свой пост в рамках переходного периода, а также политического урегулирования, которого мы добиваемся через переговоры", — сказал он.

    Ранее сам Башар Асад высказывал уверенность, что война в Сирии закончится в 2017 году. 

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