Смещение Асада больше не является приоритетом США в сирийском вопросе

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, передает агентство Рейтер.

"Нашим приоритетом больше не является цель убрать Асада", — сказала Хейли небольшой группе журналистов. "Наш приоритет — реально понять, что делать, с кем мы должны работать, чтобы изменить жизнь народа Сирии", — приводит слова Хейли агентство.

"Концентрироваться на Асаде так, как предыдущая администрация, мы не можем", — сказала она.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь в четверг с официальным визитом в Анкаре, заявил, что судьбу президента Башара Асада должен решить сирийский народ.

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В свою очередь постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр в четверг напомнил позицию страны относительно властей Сирии. "Мое руководство много раз говорило, что Асад не является и не может быть будущим его страны", — сказал он журналистам в ООН.

Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт также подтвердил, что позиция страны относительно сирийского президента не изменилась. "Он не может быть лидером, способным объединить Сирию. Он должен покинуть свой пост в рамках переходного периода, а также политического урегулирования, которого мы добиваемся через переговоры", — сказал он.

Ранее сам Башар Асад высказывал уверенность, что война в Сирии закончится в 2017 году.