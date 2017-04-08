Кадыров осудил удар по Сирии, заявив, что США открыли дорогу террористам

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Глава Чечни (РФ) Рамзан Кадыров резко осудил ракетный удар США по авиабазе в Сирии, отметив, что своими действиями американские власти открыли дорогу террористам.

"Ракеты с их военных кораблей пролили кровь мирных граждан и сделали для ИГ щедрый подарок — истощённая армия (президента Сирии Башара) Асада потеряла до десяти самолётов. Террористам открыта дорога. США никогда не приносили мир и свободу народам. По их вине погибли миллионы вьетнамцев, афганцев, иракцев, ливийцев. Это они бомбили Хиросиму и Нагасаки. Но мир не смеет подать против США голоса. Все молчат или ограничиваются словами о "сожалении", — написал Кадыров в своем Instagram.

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Ракетный удар США по Сирии Кадыров назвал угрозой и несоблюдением международного права. Он подчеркнул, что вина сирийских властей в инциденте с химической атакой, которая стала поводом для удара, не доказана.

"Но, где доказательства, что это оружие применено по приказу Асада? Зачем Асаду химическая атака, если он ею не воспользовался в самые критические для себя времена? Что выигрывает Асад от химической атаки? Он знает, что весь мир осудит подобный шаг, знает, что могут быть жёсткие меры", — отметил чеченский лидер.

По его мнению, действия американских властей в Сирии и гибель мирных жителей не волнуют ни Европарламент, ни ПАСЕ, которые при этом реагируют на "каждый чих в России". Также глава Чечни отметил роль России в сирийском урегулировании. По его словам, РФ "в одиночку удалось сделать то, что не смогли все страны коалиции": ослаблена группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), начат переговорный процесс, освобождаются города, оказывается помощь населению.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.