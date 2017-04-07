США возложили на РФ ответственность за ситуацию в Сирии

КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Постпред США при ООН Никки Хейли вновь обвинила Россию в ситуации в Сирии, поскольку не реагировала на "преступления президента Сирии Башара Асада".

"Российское правительство также несет существенную ответственность. Каждый раз, когда Асад переходил черту человечности, Россия стояла с ним", — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, поддержка России лишь укрепляет "режим Асада".

В то же время зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков призвал США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром "Шайрат" в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак. Российский министр подчеркнул, что авиаудар США является "актом агрессии абсолютно под надуманным предлогом".

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 84 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.