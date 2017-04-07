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    США уничтожили порядка 20 сирийских самолетов в Сирии - Пентагон

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (160)

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    По информации высокопоставленного чиновника в Пентагоне, США в ходе удара "Томагавков" по базе в Сирии уничтожили порядка 20 сирийских самолетов.
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Robert S.Price/Courtesy U.S. Navy

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. США в ходе удара по базе в Сирии уничтожили порядка 20 сирийских самолетов, сообщил высокопоставленный чиновник в Пентагоне.

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    "У нас есть данные о примерно 20 самолетах, которые мы уничтожили", — заявил он журналистам.

    В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

    Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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