Павлив: удар США по Сирии - большой шаг к импичменту Трампа

По словам Павлива, американская внутренняя повестка влияет на то, что происходит в Украине, внутренняя повестка в РФ определяет многие события в Украине, то же самое можно говорить о европейских игроках.

"По моему глубокому убеждению, произошедшее в Сирии связано с событиями в РФ, и сюда же вписывается получение Украиной транша МВФ, пирровой победы украинской власти в виде либерализации визового режима, борьба разных ветвей власти, агентов влияния за антикоррупционные органы. …, вопросы обязательств, которые связаны с новым траншем МВФ. Это все переплетенная общая повестка", – считает эксперт.

Ракетный удар со стороны в США в Сирии он назвал следствием внутренней американской повестки, которая "очень проста".

"Вождь и олицетворение новой волны мировой политики, Дональд Трамп, сцепился в смертельной схватке с действующим американским истеблишментом. Его нельзя аффилировать ни с республиканцами, ни с новыми американскими националистами, ни с классическим реднеками. Это новая волна. Цель этой схватки для Трампа и приближенных к нему людей – сохранение, укрепление власти. А для его оппонентов – импичмент Трампа", – сообщил Павлив.

При этом политолог уверен, что президент Сирии Башар Асад не имеет отношения к химической атаке в Идлибе, но "Трамп неуклюж в мировой политике и отдал команду, которая вполне может стать началом его конца".