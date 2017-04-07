Пентагон: из 59 выпущенных по Сирии ракет 58 достигли целей

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Укриана. В Пентагоне заявляют, что 58 из 59 ракет, выпущенных по сирийской базе, достигли целей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.

По словам источника, одна из ракет не сработала. Ракеты попали в ряд самолетов и разрушили зону заправки.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.