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    Пентагон: из 59 выпущенных по Сирии ракет 58 достигли целей

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (155)

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    По словам источника в Пентагоне, одна из ракет "Томагавк" не сработала. Ракеты попали в ряд сирийских самолетов и разрушили зону заправки авиабазы Шайрат в провинции Хомс.
    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Ford Williams/Courtesy U.S. Navy

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Укриана. В Пентагоне заявляют, что 58 из 59 ракет, выпущенных по сирийской базе, достигли целей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.

    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ракетный удар США по авиабазе в Сирии: последствия

    По словам источника, одна из ракет не сработала. Ракеты попали в ряд самолетов и разрушили зону заправки.

    В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

    Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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